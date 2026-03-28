Inter, senti Dumfries: "Pensavamo l'infortunio alla caviglia fosse lieve. Sono stati mesi difficili"

Nell'ultimo periodo Denzel Dumfries ha temuto seriamente di dover saltare i Mondiali 2026 negli USA, in Messico e in Canada quest'estate. Il terzino destro si era infortunato alla caviglia ed è rimasto incatenato all'infermeria per quattro mesi, oltre il tempo inizialmente stimato dallo staff medico dell'Inter.

"Inizialmente pensavamo che l'infortunio fosse lieve, ma poi mi è stato comunicato che era necessario un intervento chirurgico", ha raccontato il giocatore nerazzurro al termine del trionfo per 2-1 dell'Olanda sulla Norvegia in amichevole ieri sera. "Tutto sommato, sono stati mesi difficili", lo sfogo dell'ex PSV Eindhoven ripreso da AD.nl.

Dumfries però è riuscito a limare i tempi di recupero grazie a "nuove tecniche disponibili". "È molto complicato da spiegare con precisione, ma grazie a queste pratiche ho guadagnato diversi mesi. So che ora la mia caviglia è ben salda", la rassicurazione data dal 29enne originario di Rotterdam e in forza da Cristian Chivu.

Ieri sera il terzino classe '96 ha fornito l'assist per il gol-vittoria del 2-1 di Tijjani Reijnders, con Teun Koopmeiners di fronte a sé e schierato per l'occasione come ala: "Teun è un mancino e tende molto ad accentrarsi. Per me, questo crea più spazio sulla fascia esterna. Ho quasi 30 anni: ci si può aspettare da me che sappia giocare con tutte le combinazioni possibili su quel lato del campo", la chiusura.