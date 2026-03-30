Dumfries manda un messaggio ai suoi compagni dell'Inter: "Spero di vederli al Mondiale"

L'esterno dell'Inter Denzel Dumfries è intervento oggi in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale olandese. Il difensore ha parlato dell'ultimo periodo alle prese con un infortunio: "Non è stato un periodo piacevole. Se sei un calciatore, vuoi giocare. Ora la mia preparazione in allenamento è diversa rispetto a prima. Questo richiede più tempo e comporta un programma ben preciso. Sono comunque felice di essere tornato. Ora la cosa fondamentale è continuare su questa strada, e non sono ancora il calciatore di una volta. Ci vorrà ancora un po' di tempo".

Non poteva mancare anche una domanda sui suoi compagni italiani dell'Inter che domani sera scenderanno in campo contro la Bosnia a Zenica per giocarsi un posto al prossimo Mondiale: "Non sono in contatto con loro, ma spero di vederli ai Mondiali. Sarebbe bello".

Tornando alle dinamiche della Nazionale olandese, l'esterno prosegue: "Quando le cose non sono andate bene in difesa nella partita precedente, toccava a me dire qualcosa, ed è esattamente quello che ho fatto. Io e gli altri giocatori esperti non abbiamo paura di esprimere la nostra opinione. Se mi sento un intoccabile? No, non mi sento un giocatore indiscutibile. C'è una forte concorrenza. Bisogna dimostrare il proprio valore in ogni partita della nazionale".