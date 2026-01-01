TMW Gyokeres torna a casa: lo svedese sfida il suo Sporting, ma stavolta deve spingere l'Arsenal

Sarà una serata strana quella di Viktor Gyökeres, bomber dell'Arsenal che ha trascinato la Svezia fino ai Mondiali e che ora proverà a fare lo stesso con la sua squadra di club, contro quella che è stata la squadra più importante della sua carriera, nonché l'ultima prima del suo approdo in Premier.

Gyokeres è arrivato allo Sporting CP nell’estate 2023 dal Coventry City per circa 20 milioni di euro, diventando subito il colpo del mercato portoghese. Nella sua prima stagione (2023/24) il centravanti svedese è esploso: ha disputato 50 partite complessive e ha realizzato 43 gol con 11 assist, trascinando i Leões alla conquista della Primeira Liga. Con 29 reti in campionato si è laureato capocannoniere (Bola de Prata) e è stato eletto miglior giocatore della stagione. La sua fisicità, il senso del gol e la capacità di giocare di sponda lo hanno reso in poco tempo idolo della tifoseria verde-bianca.

Nella stagione 2024/25 Gyökeres ha confermato e ha migliorato il suo impatto: 54 gol e 13 assist in 52 presenze, con 39 reti in Primeira Liga che gli sono valse nuovamente il titolo di capocannoniere e il premio di miglior giocatore. Lo Sporting ha conquistato il secondo titolo consecutivo e la Taça de Portugal (doppietta storica), con Gyökeres decisivo anche in finale contro il Benfica. In Champions League ha firmato reti pesanti, inclusa una tripletta contro il Manchester City, consolidando la sua fama europea. In totale, con la maglia dello Sporting ha collezionato 102 presenze e 97 gol, una media straordinaria che lo colloca tra i migliori bomber della storia recente del club.