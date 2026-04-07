Comportamento ingiurioso con l'arbitro di Napoli-Como, multa 6mila euro a Conte. Il comunicato

"Ammenda di 6.000 euro per Antonio Conte per comportamento ingiurioso nei riguardi dell’arbitro". Questo quanto si apprende dai canali ufficiali della FIGC: il tecnico del Napoli, ricordiamo, aveva tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara in occasione del match con il Como, valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Ecco di seguito la nota ufficiale:

"A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato sanzionato con un’ammenda di 6.000 euro. A carico di Conte era stato aperto un procedimento per violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 36, comma 1, lett. a, del Codice di Giustizia Sportiva “per aver tenuto un comportamento grandemente ingiurioso e irriguardoso nei riguardi dell’arbitro in occasione della gara Napoli-Como, disputata lo scorso 10 febbraio e valida per i quarti di finale di Coppa Italia".