Il Cholo Simeone ricorda Lucescu: "A Pisa mi portava a mangiare a casa sua"

"Ho un grandissimo ricordo di lui, voglio mandare un saluto alla famiglia". Ad esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, morto oggi all'età di 80 anni, è anche Diego Pablo Simeone.

Lucescu ha allenato proprio il Cholo nella sua esperienza al Pisa. "Era il 90-91 - dice Simeone a Sky l'attuale allenatore dell'Atletico Madrid alla vigilia della sfida di Champions contro il Barcellona - quando ho cominciato a muovere i primi passi a 20 anni, lui mi portava a mangiare a casa sua, mi proteggeva perché ero solo un ragazzino. Ho veramente un grande ricordo della persona e ovviamente anche come allenatore con i numeri che parlano da soli. Una persona umile e di cuore".