Il Cholo Simeone ricorda Lucescu: "A Pisa mi portava a mangiare a casa sua"
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"Ho un grandissimo ricordo di lui, voglio mandare un saluto alla famiglia". Ad esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, morto oggi all'età di 80 anni, è anche Diego Pablo Simeone.
Lucescu ha allenato proprio il Cholo nella sua esperienza al Pisa. "Era il 90-91 - dice Simeone a Sky l'attuale allenatore dell'Atletico Madrid alla vigilia della sfida di Champions contro il Barcellona - quando ho cominciato a muovere i primi passi a 20 anni, lui mi portava a mangiare a casa sua, mi proteggeva perché ero solo un ragazzino. Ho veramente un grande ricordo della persona e ovviamente anche come allenatore con i numeri che parlano da soli. Una persona umile e di cuore".
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