Serie C, gli arbitri per i tre recuperi del 34° turno: Di Cicco per l'Inter, Di Mario per la Juve
Sono stati scelti gli arbitri per le tre gare di Serie C in programma domani, recupero della 34ª giornata.
Girone A
INTER U23 vs TRENTO: Giorgio Di Cicco di Lanciano
Assistenti: Roberto Meraviglia di Pistoia - Manuel Cavalli di Bergamo
IV Ufficiale: Alessandro Pizzi di Bergamo
Operatore FVS: Ilario Montanelli di Lecco
Girone B
JUVENTUS NEXT GEN vs TERNANA: Leonardo Di Mario di Ciampino
Assistenti: Davide Gigliotti di Lamezia Terme - Laura Gasparini di Macerata
IV Ufficiale: Giacomo Rossini di Torino
Operatore FVS: Paolo Fumagallo di Novara
Girone C
ATALANTA U23 vs CAVESE: Edoardo Gianquinto di Parma
Assistenti: Luca Granata di Viterbo - Alberto Callovi di San Donà di Piave
IV Ufficiale: Maksym Frasynyak di Gallarate
Operatore FVS: Mattia Bettani di Treviglio
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.