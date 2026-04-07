L'annuncio di Lucescu arriva anche in diretta nello studio di Sky Sport: "È morto di calcio"

La notizia della scomparsa di Mircea Lucescu, morto in queste ore all'età di 80 anni, colpisce trasversalmente il mondo del calcio. Un allenatore giramondo, rimasto in panchina fino a qualche giorno fa, prima di salutare la sua Romania.

Un annuncio che ha colpito questa sera anche lo studio di Sky Sport, collegato con i vari campi nel pre partita della Champions League. Alla notizia della morte di Lucescu, ecco i commenti in diretta degli ospiti in studio a partire da Fabio Capello: "Una bella persona. Quando lo incontravi gli piaceva parlare di calcio, ma anche di altro. Una persona curiosa, quando l'ho incontrato mi è sempre piaciuto. E come allenatore i numeri parlano chiaro".

Dello stesso avviso Zvonimir Boban: "Una persona molto dolce, anche molto concreto. Un professore di calcio, ha studiato sempre tanto, ha adorato il calcio italiano, una persona straordinaria". Così come Paolo Condò: "È morto di calcio e di amore per la sua Nazionale. Stava già male, era già in ospedale ma è voluto comunque andare in panchina con la sua Romania nel primo playoff mondiale contro la Turchia. Un ottimo tecnico ma anche una gran persona".