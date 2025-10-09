Felici: "Cagliari scelta giusta, sono rimasto e ho segnato. Non regaleremo punti al Bologna"

L'attaccante del Cagliari, Mattia Felici, è stato intervistato da Sky Sport per analizzare l'avvio di stagione dei rossoblù di Pisacane. Queste le sue dichiarazioni principali: "Sono contentissimo di aver segnato il mio primo gol e di come ho iniziato la mia stagione. So di poter dare ancora tanto, ancora non ho fatto niente. Dobbiamo allenarci al massimo, tutti insieme, per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati".

Restare al Cagliari è stata la scelta giusta?

"Rimanere al Cagliari è stata la scelta giusta, sì. Anche perché, appena sono rimasto, subito dopo ho fatto il mio primo gol".

Ora nel mirino c'è la gara col Bologna.

"Stiamo preparando benissimo la gara contro il Bologna. Sappiamo che ci aspetta una partita difficilissima, ma non vogliamo regalare punti a nessuno e andremo quindi lì per giocarcela".