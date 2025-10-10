Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, niente riposo per Bremer e Tudor vuole avere il vero Zhegrova

TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, ha goduto del primo dei quattro giorni di riposo concessi da Tudor. Da lunedì la squadra tornerà alla Continassa per riprendere la preparazione e mettere nel mirino la sfida contro il Como. Alla ripresa, però, mancheranno ancora i nazionali che rientreranno alla spicciolata solo nel corso della prossima settimana. Il primo a tornare sarà Koopmeiners che terminerà gli impegni con l'Olanda domenica sera. Dopo di lui sarà il turno di Adzic, Openda, Thuram e Zhegrova. Poi via via arriveranno tutti gli altri. L'ultimo a tornare sarà David che sarà impegnato nella notte di mercoledì con il Canada. Dopodiché Tudor avrà diversi giorni per preparare il match contro il Como e soprattutto per decidere chi giocherà in attacco. Infatti, fino ad ora, il tecnico croato ha ruotato i suoi tre centravanti. Contro Villarreal e Milan, però, è stata data continuità a David e resta da capire se toccherà ancora a lui.

Niente riposo per Bremer.
In questi giorni, la Juventus godrà di un periodo di riposo, ma c’è chi ha scelto di lavorare comunque e si tratta di Gleison Bremer. Sia ieri che oggi, il difensore brasiliano è stato alla Continassa per rimettersi al meglio dopo la botta al ginocchio presa contro l’Atalanta. Questo piccolo fastidio fisico ha impedito a Bremer di poter giocare contro Villarreal e Milan. La Juventus non ha voluto correre rischi anche perché il numero 3 bianconero è un giocatore fondamentale per Tudor perciò serve avere cautela. Adesso, però, Bremer vuole tornare in campo dopo la sosta e in particolare per i match contro Como e Real Madrid. Infatti, dopo la sosta la Juventus avrà di fronte a sé un altro mini ciclo di partite impegnative e serve tornare alla vittoria dopo i cinque pareggi consecutivi. Perciò la Juventus ha bisogno di un giocatore come Bremer che, oltre alle sue caratteristiche tecniche, è uno dei leader dello spogliatoio. I bianconeri hanno bisogno di avere in campo giocatori di personalità in grado di prendersi delle responsabilità. Questo è un aspetto importante del quale ha parlato anche Tudor. La Juventus ha giocatori con meno esperienza e in circostanze simili a quella di Villarreal serve avere in campo calciatori pronti a capire qual è il pericolo ed intervenire tempestivamente per evitare di prendere gol evitabili.

Dopo la sosta ci sarà più spazio per Zhegrova.
Nelle sfide contro Villarreal e Milan, Igor Tudor non ha utilizzato Edon Zhegrova e il kosovaro è rimasto in entrambi i casi in panchina. Adesso in molti vorrebbero vederlo in campo con maggiore continuità. Zhegrova, però, viene da un anno molto complicato dove è stato operato per pubalgia e adesso sta cercando di ritrovare la forma migliore. Per questo motivo Tudor ha deciso di farlo rientrare in modo graduale. Adesso, Zhegrova è in nazionale e questo potrebbe giovargli. Infatti, con il Kosovo potrebbe giocare con più continuità e mettere minuti nelle gambe. Se Zhegrova dovesse scendere in campo con la sua nazionale potrebbe ritrovare la brillantezza e potrebbe tornare a Torino con uno stato fisico decisamente migliore. Appena il kosovaro sarà al top della forma sarà una risorsa preziosa per Tudor che lo potrebbe alternare con maggiore costanza con Conceicao. Perciò uno degli obiettivi della Juventus per la ripresa del campionato è quello di essere maggiormente pericolosa in attacco. Infatti, i bianconeri hanno bisogno anche dei gol di Openda, Zhegrova e David per tornare a vincere. Nel frattempo, questi tre giocatori sono in nazionale e se dovessero disputare delle prestazioni positive tornerebbero alla Continassa con una carica diversa e anche Tudor potrebbe sfruttarli in modo differente.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
