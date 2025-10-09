Esclusiva TMW Pierluigi Pardo: "Per ora è una Roma più ranieriana, ma Gasp è stato bravo"

Presente a Trento nel giorno inaugurale del Festival dello Sport 2025, il giornalista Pierluigi Pardo ha parlato così in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "La Roma in testa alla classifica è una notizia, ma dopo sei giornate di campionato direi che in generale mi ha colpito l'equilibrio. Abbiamo 5 squadre in tre punti, abbiamo il Napoli che ha grande potenzialità, è in testa ma ancora non è in fuga come è anche normale che sia. Abbiamo l'Inter che in queste sei giornate ha già vissuto oscillazioni di umore, dalla negatività totale all'entusiasmo soprattutto nell'ultima partita. La Roma non è brillante, ancora è più "ranieriana" che "gasperiniana", però intanto ha ottenuto risultati e Gasperini è stato molto bravo. Insomma, è tutto molto divertente e molto equilibrato".

Il Milan? "Allegri è bravo e lo è sempre stato, al di là di ciò che dice qualcuno. E continua a fare l'Allegri, ovvero l'allenatore pragmatico che riesce a seconda del materiale umano a disposizione a praticare un certo tipo di qualità. Adesso ha una squadra di qualità e si comincia a vedere. Ha sul tavolo il tema Leao, cioè come inserire un giocatore oggettivamente molto importante in questo ingranaggio, e il fatto di non avere le coppe può essere un vantaggio", ha sottolineato Pardo.

