TMW Altro infortunio per la Fiorentina contro lo Jagiellonia: si ferma anche Solomon

La Fiorentina deve fare i conti con un altro infortunio rimediato da un protagonista in campo del ritorno del playoff di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia.

E dopo il terzo portiere Lezzerini, che partiva titolare e ha lasciato spazio all'intervallo a De Gea, problemi muscolari anche per Manor Solomon. L'esterno israeliano, entrato nella ripresa, ha dovuto abbandonare il terreno da gioco nei supplementari, anch'esso per problemi fisici.

