Fiorentina, Solomon ancora a parte: l'israeliano tornerà in gruppo soltanto dopo la sosta

Manor Solomon tornerà in gruppo soltanto dopo la sosta. A scriverlo è il portale FirenzeViola.it, secondo il quale anche oggi l'esterno israeliano si è allenato a parte e si rimetterà dunque agli ordini di mister Vanoli per la trasferta di Verona del 4 aprile. Chi si allena a parte ormai da inizio stagione, dopo l'infortunio al crociato, è invece Tariq Lamptey. Il laterale ghanese è ancora indietro visto che per ora non è tornato a lavorare neanche sul campo.

Come arriva la Fiorentina al big match con l'Inter

Rinforzato il vantaggio in classifica e agguantato i quarti di Conference League, la Fiorentina si presenta al big match contro l’Inter con ritrovata fiducia. Vanoli non dovrebbe cambiare l’ormai fedele undici delle ultime uscite. Davanti a De Gea la linea a quattro di difesa sarà composta da Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. Con Fagioli in cabina di regia, saranno Mandragora e Brescianini a completare il reparto di centrocampo. Sulle corsie esterne dovrebbe toccare ancora una volta a Parisi agire a destra, mentre a sinistra è intoccabile Gudmundsson. Davanti leggero ballottaggio tra Kean e Piccoli, ma il centravanti della Nazionale è favorito. (da Firenze, Niccolò Righi)