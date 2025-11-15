Gattuso e i calendari ingiusti: "Non si può più dire nulla, in Sud America mi stanno massacrando"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro contro la Norvegia, il commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso è tornato anche sullo schema delle qualificazioni al Mondiale, apostrofato come "ingiusto" dopo la vittoria contro la Moldova. Queste le sue dichiarazioni: "Non ne voglio più parlare perché poi mi dicono che in Sud America mi stanno massacrando. Ormai viviamo in un mondo in cui non si può dire più nulla".

È ingiusto questo criterio di qualificazione?

"Avrei tante cose da dire. Bisognerebbe parlare della Nations League, ma un giorno è giusto che venga il Presidente qui e spieghi tutto. Io so queste cose perché parlo con chi ne sa più di me e ho già detto ciò che volevo dire".

Pensa al 9-0? Cosa può fare la Norvegia in Coppa del Mondo?

"Il 9-0 è impensabile. Poi nel calcio mai dire mai, ma bisogna guardare la realtà. Noi stiamo preparando la partita come una partita vera, ci giochiamo l'orgoglio e il fatto che affrontiamo una squadra che sei mesi fa ci ha messo in grande difficoltà. Con intelligenza e con la testa ce la giocheremo per dare continuità a ciò che stiamo facendo. Vincere 9-0 è molto molto difficile, per non dire impossibile. Però mai dire mai..."