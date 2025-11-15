Italia, Dimarco: "Gattuso schietto, con lui tornati a sentire senso di appartenenza all'azzurro"

Ai microfoni di Sky Sport, l'esterno dell'Inter e della Nazionale italiana Federico Dimarco ha parlato in vista della sfida che gli azzurri giocheranno domani contro la Norvegia: "Domani giochiamo in casa, dovremo fare una grande partita e cercare di batterli. La Norvegia è una Nazionale forte con giocatori, forti, dovremo fare una grande partita".

C'è rabbia per dover giocare il playoff nonostante un girone con una sola sconfitta?

"Normale che se ne parli, ma non facciamo noi le regole. Il girone è così, anche con una sola sconfitta siamo ai playoff".

E' uno dei momenti più felici della sua carriera?

"Ne ho avuti tanti, sia belli che brutti. Alla fine dell'anno corso ho sofferto tanto, ho cercato di uscirne col lavoro. Sono felice della fiducia di Chivu e Gattuso, spero di continuare così".

Il rapporto col ct Gattuso?

"Un bellissimo feeling, è una persona schietta che ci ha fatto tornare ad avere senso di appartenenza verso la maglia della Nazionale e questa è la cosa più importante".