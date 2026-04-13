Roma, tra confronti societari e futuro. Il Romanista:"Il giorno del giudizio"

"Il giorno del giudizio". Titola così Il Romanista mettendo al centro della scena il presidente Dan Friedkin, chiamato a sciogliere i nodi sul domani del club. Il bivio è chiaro: restare al comando o affidarsi alla figura di Claudio Ranieri per un nuovo assetto dirigenziale o tecnico. Una decisione che i tifosi aspettano con ansia mentre Trigoria riapre i battenti dopo il weekend.

In campo, l'attenzione è tutta rivolta alla sfida contro l'Atalanta. Sarà una partita speciale per Gian Piero Gasperini, il "grande ex" mai dimenticato, che ritrova il suo passato proprio nel momento in cui la Roma deve accelerare per l'Europa. Le buone notizie arrivano dall'infermeria: Wesley accelera e punta con decisione alla maglia da titolare contro la Dea. Il brasiliano è considerato fondamentale per scardinare la difesa di Palladino, reduce da un periodo tra amore e odio a Bergamo.

Sullo sfondo dei temi giallorossi, il quotidiano analizza anche la situazione in Serie A, dove il Como di Cesc Fabregas ha spaventato l'Inter prima di arrendersi. Un risultato che tiene la Roma, attualmente sesta in classifica con 57 punti, a una sola lunghezza dal quinto posto occupato proprio dai lariani. Infine, spazio alle giovanili con i successi dell'Under 18 e dell'Under 16, che hanno travolto il Catanzaro confermando la bontà del vivaio romanista.