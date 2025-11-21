TMW Genoa, diversi club su Nuredini. Juventus e Anderlecht lo hanno visionato

La Juventus sta seguendo con particolare attenzione Joi Nuredini, attaccante centrale del Genoa Primavera che in questo campionato ha già siglato quattro gol in sette partite. Su di lui c'è l'interesse di varie squadre europee, non solo della Juve: anche l'Anderlecht ha manifestato interesse ed è già stato convocato nella scorsa stagione in prima squadra da Patrick Vieira.

Servirà quindi capire cosa vorrà fare il Genoa del suo futuro, poiché nelle prossime settimane sarà valutato anche dal nuovo tecnico, Daniele De Rossi, per un'eventuale promozione in prima squadra per le prossime gare. Il suo nome è cerchiato in rosso dall'allenatore e non è detto che non venga convocato a breve per cercare una soluzione al problema della rete.

A inizio ottobre è arrivato un rinnovo contrattuale per tre stagioni, altrimenti il suo cointratto sarebbe scaduto al prossimo 30 giugno. "Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Joi Nuredini fino al 30/06/2028. L’attaccante nato il 05/08/2007, tra i talenti emergenti a livello europeo con l’Albania U19 e autore del gol vittoria nella partita di ieri nel campionato Primavera 1, ha realizzato in maglia rossoblù 32 gol in 75 partite con U20, U18 e U17". Ha deciso di rappresentare la nazionale albanese, dall'Under17 in poi.