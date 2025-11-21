TMW Napoli su Atta, ma l'Udinese non vuole cederlo a gennaio. Chiede almeno 30 milioni

Il Napoli ha messo nel mirino Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, come alternativa a Kobbie Mainoo. L'Udinese però non ha intenzione di cederlo durante il mercato di gennaio e la valutazione, del resto, è altissima, circa 30 milioni di euro. Gli azzurri sono alla ricerca di un possibile sostituto di Zambo Anguissa, che rimarrà fermo per diversi mesi dopo l'infortunio occorso nei giorni scorsi.

Proprio Atta, nei giorni scorsi, aveva parlato dell'interessamento del Napoli. "Non so se sia vero tutto questo interesse. Io cerco di dare tutto me stesso sul campo, voglio aiutare l’Udinese a stare nella parte sinistra della classifica, quello deve essere il nostro obiettivo. E poi migliorarmi, come le ho detto, sono nel posto giusto per crescere". Parola da ragazzo maturo insomma, che sa di doversi prima affermare per poi poter sognare il salto: "Quel che posso dire è che la serie A mi piace, ora la conosco, sono già qui. Ma non penso davvero a cosa dirà il futuro".

In questa stagione Atta ha giocato undici gare in campionato, con un gol e un assist. Una presenza anche in Coppa Italia, corredata da una rete. Ottimo il suo impatto dopo essere arrivato nella scorsa estate per 8 milioni di euro.