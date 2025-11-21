Blitz della Juventus al Bentegodi per Verona-Parma: due i gioielli che seguiranno i bianconeri

In casa Juventus continua l’opera di scouting nei confronti dei migliori talenti emergenti del campionato. Nel fine settimana - sottolinea il questo senso Tuttosport - uno scout bianconero sarà al Bentegodi per seguire dal vivo la partita tra Verona e Parma. Con due nomi in particolare nel menù juventino: l’attaccante brasiliano Giovane e il centrocampista spagnolo Adrian Bernabè. Due elementi già decisivi e determinanti per le rispettive squadre nella corsa alla salvezza, ma dotati delle potenzialità per arrivare a giocare presto in un top club.

Il Parma resiste - Difficile però che i rispettivi club possano decidere di privarsene subito nella finestra invernale che scatterà il 2 gennaio. Troppo importanti entrambi per acciuffare il traguardo della permanenza in Serie A. Alla Continassa tengono d’occhio Bernabè, anche se il Ceo ducale Federico Cherubini appare intenzionato a resistere dinanzi alle sirene di mercato, almeno fino a giugno.

Giovane piace a tutti - Giovane rappresenta l’ennesima intuizione vincente del ds veronese Sogliano, abile ad accaparrarselo a zero dal Corinthians a luglio (ora la punta classe 2003 vale già 15 milioni). Il dt milanista Moncada qualche settimana fa è andato a spiarlo da vicino al Sinigaglia in occasione di Como-Verona; mentre il faccia a faccia con l’Inter ha stregato Chivu e Ausilio. E non finisce qui: Palladino, che lo voleva già a gennaio alla Fiorentina, potrebbe richiederlo ora all’Atalanta; mentre Roma e Juve hanno iniziato a studiarlo e hanno acceso i loro radar.