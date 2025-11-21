Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tete Morente: "Ho scelto Lecce per provare la Serie A. Inter e Milan mi piacciono molto"

Tete Morente: "Ho scelto Lecce per provare la Serie A. Inter e Milan mi piacciono molto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:56Serie A
Pierpaolo Matrone

Cresciuto all'Atletico Madrid, Tete Morente è rimasto nel calcio spagnolo fino ai 28 anni. Nel 2024, poi, ha deciso di lasciare l'Elche dopo quattro anni e volare in Italia, al Lecce, per provare qualcosa di nuovo. E a spiegare i motivi della sua decisione è lo stesso esterno offensivo classe 1996, intervistato da As: "Avevo ricevuto offerte dalla Spagna, come Leganés e Getafe, ma volevo provare qualcosa all'estero".

Finora sta andando molto bene...
"Sì. Sono arrivato nell'estate del 2024 e c'erano alcuni dubbi su di me perché non ero molto conosciuto, ma penso di stare giocando bene. Lavoro duro sia in difesa che in attacco, finora mi sono sentito benissimo e penso di aver sorpreso la gente. Inoltre, posso giocare in qualsiasi posizione d'attacco, il che mi dà più opzioni".

Che differenza noti rispetto alla Liga?
"Qui c'è più fisicità e tattica, e più tecnica in Spagna. Mi sono piaciute molto Inter e Milan. Abbiamo già giocato contro il Milan due volte in questa stagione, in Coppa e in campionato, e hanno una squadra fantastica. Mi è sempre piaciuto il campionato italiano e avevo voglia di provare qualcosa di nuovo".

Non ha mai affrontato Cristiano?
"Quando ho iniziato a giocare contro il Real Madrid, lui era già andato alla Juventus, ma era il mio idolo da giovane per la sua mentalità, il suo carattere e la sua ambizione. Il fatto che continui a giocare e a prendersi cura di sé come fa alla sua età, con tutto quello che ha ottenuto, è ammirevole".

Ha puntato anche su Yannick Carrasco…
"Sì. Quando ero all'Atleti e mi allenavo con la prima squadra, guardavo quello che faceva perché era il mio tipo di giocatore e pensavo che fosse molto bravo".

Articoli correlati
Tete Morente si racconta: "Lecce come La Linea de la Concepcion, città bella e cibo... Tete Morente si racconta: "Lecce come La Linea de la Concepcion, città bella e cibo buono"
Tegola Tete Morente nel Lecce: lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Il report... Tegola Tete Morente nel Lecce: lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Il report
Lecce, Tete Morente: "Lavorato sulla testa, ora dobbiamo vincere" Lecce, Tete Morente: "Lavorato sulla testa, ora dobbiamo vincere"
Altre notizie Serie A
Napoli, dall'Inghilterra: dall'Arsenal al Tottenham, mezza Premier sogna il ritorno... Napoli, dall'Inghilterra: dall'Arsenal al Tottenham, mezza Premier sogna il ritorno di McTominay
Italia ai playoff, Bergomi: "Non mi fido della Bosnia". Oddo: "Gattuso è la garanzia"... Italia ai playoff, Bergomi: "Non mi fido della Bosnia". Oddo: "Gattuso è la garanzia"
Milan, Leao: "Derby opportunità per andare in testa. Dimostriamo cosa possiamo fare"... Milan, Leao: "Derby opportunità per andare in testa. Dimostriamo cosa possiamo fare"
Napoli su Atta, ma l'Udinese non vuole cederlo a gennaio. Chiede almeno 30 milioni... TMWNapoli su Atta, ma l'Udinese non vuole cederlo a gennaio. Chiede almeno 30 milioni
Modificare il calendario per aiutare gli azzurri? FIGC e Lega studiano come Modificare il calendario per aiutare gli azzurri? FIGC e Lega studiano come
Tete Morente: "Ho scelto Lecce per provare la Serie A. Inter e Milan mi piacciono... Tete Morente: "Ho scelto Lecce per provare la Serie A. Inter e Milan mi piacciono molto"
Blitz della Juventus al Bentegodi per Verona-Parma: due i gioielli che seguiranno... Blitz della Juventus al Bentegodi per Verona-Parma: due i gioielli che seguiranno i bianconeri
Parma, oggi l'ufficialità di Guaita. In lista c'erano anche altri quattro portieri:... Parma, oggi l'ufficialità di Guaita. In lista c'erano anche altri quattro portieri: il retroscena
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
2 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, Vlahovic non sarà rischiato
3 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 novembre
5 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.1 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.2 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
Immagine top news n.3 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'AD Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine top news n.4 Le prime immagini del nuovo portiere del Parma: ecco Vicente Guaita in città
Immagine top news n.5 Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere ogni alibi
Immagine top news n.6 Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo alla finale"
Immagine top news n.7 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Leao: "Derby opportunità per andare in testa. Dimostriamo cosa possiamo fare"
Immagine news Serie A n.2 Napoli su Atta, ma l'Udinese non vuole cederlo a gennaio. Chiede almeno 30 milioni
Immagine news Serie A n.3 Modificare il calendario per aiutare gli azzurri? FIGC e Lega studiano come
Immagine news Serie A n.4 Tete Morente: "Ho scelto Lecce per provare la Serie A. Inter e Milan mi piacciono molto"
Immagine news Serie A n.5 Blitz della Juventus al Bentegodi per Verona-Parma: due i gioielli che seguiranno i bianconeri
Immagine news Serie A n.6 Parma, oggi l'ufficialità di Guaita. In lista c'erano anche altri quattro portieri: il retroscena
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: "Bisogna arrivare velocemente ai 46 punti. Migliorando in trasferta"
Immagine news Serie B n.2 Inizia il conto alla rovescia: mister Gorgone esordisce in B. Col compito di salvare il Pescara
Immagine news Serie B n.3 Aquilani torna a Pescara: quando il "Principino" deluse e se ne andò tra le polemiche
Immagine news Serie B n.4 Torna in campo la Serie B! Catanzaro-Pescara apre le danze per la 13ª giornata
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Catanzaro-Pescara: esordio in cadetteria per il tecnico Gorgone
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Frabotta: "Qui ho cambiato mentalità, faccio più attenzione a quando sono felice"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, c'è la firma del figlio d'arte Suazo: giocatore in sede con l'agente Colapinto
Immagine news Serie C n.2 Novara, Da Graca: "Siamo da primi quattro posti, lo dimostreremo. Anno per me fondamentale"
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, la sfida decisiva? Mister Curioni può giocarsi il futuro con la Pro Patria
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 15ª giornata: tre anticipi questa sera. Nel weeken 4 scontri d'alta classifica
Immagine news Serie C n.5 Trento, Giacca: "Disporre di strutture sportive all’avanguardia rappresenta un vantaggio"
Immagine news Serie C n.6 Sepe sulla Salernitana: "Nessuno meritava quanto accaduto. Play out? Inspiegabile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Importante coesione con squadra maschile. Siamo unico club"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Manca fame e cattiveria sotto porta. Assumiamoci le nostre responsabilità"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma continua a faticare in Europa: 1-1 con il Leuven. I risultati della UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…