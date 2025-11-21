Tete Morente: "Ho scelto Lecce per provare la Serie A. Inter e Milan mi piacciono molto"

Cresciuto all'Atletico Madrid, Tete Morente è rimasto nel calcio spagnolo fino ai 28 anni. Nel 2024, poi, ha deciso di lasciare l'Elche dopo quattro anni e volare in Italia, al Lecce, per provare qualcosa di nuovo. E a spiegare i motivi della sua decisione è lo stesso esterno offensivo classe 1996, intervistato da As: "Avevo ricevuto offerte dalla Spagna, come Leganés e Getafe, ma volevo provare qualcosa all'estero".

Finora sta andando molto bene...

"Sì. Sono arrivato nell'estate del 2024 e c'erano alcuni dubbi su di me perché non ero molto conosciuto, ma penso di stare giocando bene. Lavoro duro sia in difesa che in attacco, finora mi sono sentito benissimo e penso di aver sorpreso la gente. Inoltre, posso giocare in qualsiasi posizione d'attacco, il che mi dà più opzioni".

Che differenza noti rispetto alla Liga?

"Qui c'è più fisicità e tattica, e più tecnica in Spagna. Mi sono piaciute molto Inter e Milan. Abbiamo già giocato contro il Milan due volte in questa stagione, in Coppa e in campionato, e hanno una squadra fantastica. Mi è sempre piaciuto il campionato italiano e avevo voglia di provare qualcosa di nuovo".

Non ha mai affrontato Cristiano?

"Quando ho iniziato a giocare contro il Real Madrid, lui era già andato alla Juventus, ma era il mio idolo da giovane per la sua mentalità, il suo carattere e la sua ambizione. Il fatto che continui a giocare e a prendersi cura di sé come fa alla sua età, con tutto quello che ha ottenuto, è ammirevole".

Ha puntato anche su Yannick Carrasco…

"Sì. Quando ero all'Atleti e mi allenavo con la prima squadra, guardavo quello che faceva perché era il mio tipo di giocatore e pensavo che fosse molto bravo".