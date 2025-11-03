TMW Genoa, i tifosi mettono nel mirino il CEO Blazquez. Al Mapei spunta uno striscione: "Vattene"

In casa Genoa non sembra bastare ai tifosi l'addio dell'ex direttore sportivo Marco Ottolini, sostituito dallo spagnolo Diego Lopez, e le dimissioni di Patrick Vieira, che quest'oggi è stato rimpiazzato ad interim da Roberto Murgita e Domenico Criscito, adesso il nuovo dirigente nel mirino del tifo rossoblù è l'attuale CEO del Grifone Andres Blazquez.

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, dopo pochi minuti dall'avvio della sfida tra Sassuolo e Genoa, in programma al Mapei Stadium e valida per la decima giornata di Serie A, alcuni supporters del club ligure hanno esposto uno striscione che recita 'Blazquez Vattene'. Un segnale che testimonia come il clima attorno al Genoa si sia tutt'altro che rasserenato, nonostante gli scossoni degli ultimi giorni.

Nel frattempo, all'intervallo, gli ospiti conducono per 1-0 grazie alla rete realizzata al 18' da Ruslan Malinovskyi (QUI per seguire il live di TMW)