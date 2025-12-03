Genoa, parla l'ad Blazquez: "Addio di Vieira un dispiacere. A Gennaio sfoltiremo la rosa"

Per parlare dell'avvio di stagione del Genoa, è intervenuto ai microfoni de la Gazzetta dello Sport l'amministratore delegato dei rossoblù Andres Blazquez. Queste le sue parole, partendo dall'esonero di Viera: "Patrick ha fatto un grande lavoro l’anno scorso. Quando è arrivato qui, eravamo quartultimi, a un punto dalla zona retrocessione. Quest’anno una combinazione di motivi ci ha portato a doverlo esonerare con dispiacere, c’è un rapporto personale importante. Di qui la scelta di De Rossi. Ora siamo in un buon momento. Daniele è stato bravo, con quel suo savoir faire romano-genovese, un ibrido vincente".

E dopo otto mesi è tornata anche la vittoria a Marassi.

"Non era una maledizione, ma iniziava a diventare un peso. Con Vieira avevamo perso tante gare nel finale, potremmo avere sei-sette punti in più. Anche Diego Lopez (nuovo chief of football, ndr) si è integrato bene e abbiamo preso un po’ di respiro".

Quali sono i piani del Genoa sul prossimo e imminente mercato di gennaio?

"Ora c’è tempo per provare i giocatori con un tecnico diverso in vista di gennaio. I nostri piani non cambiano. Sfoltire la rosa e fare gli innesti necessari. A fine mercato estivo c’erano stati interessamenti per Frendrup, si è deciso di tenerlo".