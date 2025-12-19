Live TMW Inter, Chivu: "Mi tengo stretto l'approccio e la prestazione. I rigori una lotteria"

L'Inter viene eliminata ai tiri di rigore dal Bologna nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana e, come il Milan ieri, saluta la competizione. Tra poco in conferenza stampa arriverà l'allenatore nerazzurro Christian Chivu.

23:10 - inizia la conferenza di Chivu

Come si commentano i rigori sbagliati?

"A me basta il coraggio di chi si prende questa responsabilità. i rigori non si allenano in allenamento, sono difficili da allenare. Mi prendo il coraggio di chi ha avuto il senso di responsabilità nel calciare. Si può far gol e si può sbagliare".

Prima dei rigori avete avuto tante occasioni. Come mai il mancato ingresso di Pio Esposito?

"Pio Esposito non volevo rischiare di mandare un giocatore in campo per battere un rigore a freddo. Devo tutelare la salute dei miei ragazzi, ci aspetta un gennaio di fuoco. Per quello ci sono state certe scelte di turnover. Abbiamo giocato otto partite in 26 giorni. Mi prendo la prestazione e l'approccio. Il Bologna mette in difficoltà chiunque e gli vanno fatti i complimenti per quello che stanno facendo. Dopo il loro pareggio abbiamo ripreso il dominio del gioco. Nel secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo cercato di fare il secondo gol. Purtroppo abbiamo sbagliato qualcosa sotto porta e la loro difesa è stata forte nel difendere".

Come si combatte la delusione?

"Bisogna rialzarsi e riprovarci. I grandi campioni e i grandi uomini escono dalla zona di comfort e fanno di tutto per fare meglio. rimboccarsi le maniche e questo gruppo ha le qualità tecniche e umane per uscire da una situazione del genere".

23:15 - finisce la conferenza di Chivu