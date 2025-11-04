Genoa, finalmente reazione e vittoria: ora il nuovo allenatore, è corsa a due per la panchina

Messaggio recepito. "Ci deve essere sempre una reazione". Questa la richiesta di Roberto Murgita alla squadra nella conferenza stampa della vigilia. E il Genoa ha risposto presente conquistando la prima vittoria in campionato sul campo del Sassuolo. Un lunedì sera da cuori forti, da Grifone per un successo che permette alla squadra rossoblù di fare un balzo in classifica e presentarsi alla sfida di domenica prossima contro la Fiorentina con una bella dose di fiducia dovuta a tre punti sudati ma alla fine assolutamente meritati.

Gioia nel recupero

Dopo un primo tempo ben giocato e che i rossoblù hanno chiuso in vantaggio, ad inizio ripresa è arrivata la doccia fredda firmata da Berardi. Questa volta il gruppo però non si è abbattuto e ha messo in campo una reazione che ha portato il gol di Ostigard segnato nel recupero su assist di Martin. Possono dunque esultare i 1500 tifosi arrivati a Reggio Emilia. Possono far festa i giocatori che, al memento della rete si sono lasciati andare ad un abbraccio collettivo sintomo di quanto il gruppo sia coeso.

Due nomi in corsa

E con la squadra che osserverà un giorno di riposo, la società cercherà di chiudere con il nuovo allenatore che andrà a succedere a Patrick Vieira. I nomi sul taccuino della dirigenza sono sempre quelli di Daniele De Rossi (chiesto un contratto fino a giugno con opzione di un anno in caso di salvezza) senza dimenticare Paolo Vanoli (accostato alla Fiorentina ma sorpassato da Roberto D'Aversa). Ultime valutazioni, poi la decisione. Intanto il Genoa può respirare.