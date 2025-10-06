TMW Giuffredi: "Napoli favorito ma solo sulla carta. Vergara scelto da Conte: vedrete, si imporrà"

Mario Giuffredi, agente che cura gli interessi di vari calciatori di Serie A tra i quali Di Lorenzo, Politano, Pio e Sebastiano Esposito, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW sul Napoli di Conte:

Su Di Lorenzo e Politano: "La scorsa annata è stata inaspettata, perché la stagione precedente era stata drammatica. Conte è un grandissimo valore aggiunto, ma era impensabile immaginare un altro scudetto per il Napoli. Il club partenopeo veniva da un terremoto: quando si ricostruisce non è mai facile. Se vinci lo scudetto, vuol dire che hai fatto qualcosa di straordinario".

Su Vergara: "È un giovane del 2003 che ha fatto la sua gavetta in B e ha grande prospettiva. È rimasto a Napoli per volontà di Conte. Il mister non regala niente a nessuno: se ha voluto la sua permanenza è perché ci ha visto qualcosa di importante. Chi lo conosce più nel profondo sa che è un giocatore che saprà imporsi anche in azzurro".

Sul Napoli favorito per lo scudetto: "Non è che parti favorito perché hai vinto l’anno precedente. Magari lo sei sulla carta, ma poi sul campo devi dimostrare. Più che favorito, il Napoli parte con molta più consapevolezza. Lo scudetto dell’anno scorso ti porta ad avere responsabilità maggiori: tutti si aspettano di più da te, ma questo non vuol dire essere favoriti. Ci sono squadre come Inter, Milan e Roma che hanno fatto cose importanti, a partire dagli allenatori Allegri e Gasperini. Lo stesso Chivu è giovane, ma bravissimo".

