Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"

"In quel campionato pensavamo davvero una partita per volta, una cosa che mi è capitata poche volte. Per vincere sapevamo che l’Inter avrebbe dovuto fare un passo falso, e a Bologna è successo". Il racconto di Alessandro Florenzi, ex terzino del Milan dal 2021 al 2025 (con prestiti vari e poi l'acquisto definitivo dalla Roma), dagli studi di Sky Sport si ricollega naturalmente allo Scudetto vinto ai danni dell'Inter nel 2022.

Un episodio ha cambiato tutto: "Dopo Bologna-Inter non ho mai pensato di perderlo (lo Scudetto, ndr), era arrivata la convinzione dopo un percorso di quattro anni con Pioli. Andavamo a prendere alti gli avversari con intensità...", ricorda Florenzi.

In seconda battuta invece si è soffermato su Santi Gimenez, ancora a secco di gol in questo campionato: "Lo vedo molto meglio fisicamente, ha sempre due occasioni a partita. Arriverà il momento in cui segnerà di più".

Infine si è soffermato su Leao: "Mi sento di essere in mezzo tra la vecchia generazione e la nuova, tra Totti e Camarda intendo. In mezzo ci sono nuove dinamiche, come i social. Quando dentro al campo dai tutto, a me non interessa. Rafa questo lo ha migliorato molto soprattutto con Pioli, però aveva una squadra che giocava per lui. Ogni anno si dice di aspettarlo perchè giovane, ma ha 26 anni. Secondo me non è un giocatore normale, è tanto forte. Non ha ancora capito quanto è forte".