Obert e il paragone col connazionale Skriniar: "Lo ammiro, cerco di imparare molto da lui"

Adam Obert, difensore classe 2002 del Cagliari, si è raccontato in esclusiva a TMW dopo l'avvio di stagione che lo ha visto sempre titolare con la maglia dei sardi. Tra i tanti temi toccati dallo slovacco c'è stato anche quello relativo alla Nazionale. Queste le sue parole, iniziando dal paragone con Skriniar: "Ammiro tantissimo Milan, fin dai tempi in cui giocava nella Sampdoria. L'anno che sono arrivato si è però trasferito all'Inter e anche la prima volta che sono andato in Nazionale è stato bellissimo allenarmi al suo fianco, ho imparato tantissimo da lui e ogni volta certo di stare con lui per imparare cose nuove, vista la sua esperienza".

Qual è l'obiettivo della Slovacchia per il futuro?

"L'obiettivo è continuare a crescere per competere con la Nazionali più importanti, come abbiamo fatto anche all'Europeo. La strada è quella giusta".

Aiuta essere allenato da un ct italiano come Calzona? Che consigli vi dà Hamsik?

"Come dicevo la squadra è in crescita e oltre ai campioni c'è anche mister Calzona che ha portato cultura e idee innovative. Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti e nella crescita della Slovacchia c'è tanto anche del ct. Con Hamsik ho un bellissimo rapporto, mi dà sempre una mano quando vado in Nazionale e mi fa piacere averlo al mio fianco".

