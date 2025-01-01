Molto più che un vice Dybala: Soulé è già il riferimento tecnico della Roma di Gasperini?

"Sta già facendo bene ed è in crestita. Ha un ottimo piede e se riesce ad arrivare più vicino alla porta può diventare ancor più pericoloso". Ha parlato così Gian Piero Gasperini di Matias Soulè, giocatore che anche contro la Fiorentina ha indossato le calzature migliori e tirato fuori un coniglio dal cilindro che ha fatto tornare a casa la Roma con ulteriori tre punti.

Nello straordinario inizio di stagione dei giallorossi il peso specifico dell'argentino ex Juventus è stato decisivo, probabilmente anche oltre quello che raccontano i semplici numeri che fin qui parlano di 8 presenze su 8 partite da titolare, 3 gol e 2 assist. Uno dei pochi a cui Gasperini non rinuncia mai insomma, né in campionato né in Europa League.

Da inizio anno ha firmato la vittoria sul Pisa, quella sul Verona, quella di ieri con la Fiorentina, più l'assist per Pellegrini nel derby. E in generale tante belle giocate e una presenza in campo con sempre maggiore consistenza. Anche i compagni hanno notato la sua crescita e infatti nelle folate offensive, ma anche nei momenti di difficoltà, sempre più spesso affidano il pallone ai piedi delicati del classe 2003. Lo scorso anno la stagione iniziò con tante panchine e la sensazione che il suo spazio fosse solo quello lasciato dalle assenze di Dybala. Oggi no. Lui e la Joya possono giocare insieme nel disegno del Gasp. Ma Soulé sta facendo capire di potersi prendere anche da solo le responsabilità delle sorti della Roma.