Cosenza, l'apertura della Curva Sud: "Torniamo a tifare se la società cambia atteggiamento"

Timidi segnali di apertura a Cosenza, dove la Curva Sud ha pubblicato un comunicato in cui annuncia l'intenzione di tornare a incitare la squadra nel caso in cui riscontrasse un cambio di atteggiamento da parte dell'attuale proprietà. Questo il comunicato con cui i gruppi organizzati prendono le distanze da eventuali strumentazioni: "Dopo numerosi mesi di dura contestazione nei confronti dell'attuale società da parte del tifo organizzato e di tutto il popolo rossoblu, dopo le ultime vicende relative alla cessione del Cosenza Calcio crediamo sia opportuno ribadire la nostra posizione a riguardo.

Siamo ancora convinti che l'attuale presidente Eugenio Guarascio debba passare la mano, ma ci teniamo a precisare che, da ultrà, non ci interessa minimamente l'aspetto relativo alle trattative ed agli iter finanziari riguardanti la cessione della società.

Non permetteremo a nessun imprenditore o cordata di imprenditori di strumentalizzare la nostra contestazione. Proviamo disgusto per il circo mediatico che si crea attorno a questi eventi.

Se l'attuale società continuerà ad agire in modo scellerato e disastroso sarà ancora duramente contestata. Se, viceversa, si avvertirà un cambiamento torneremo ad incitare, anche nelle partite casalinghe, la nostra squadra con la passione di sempre. Questa regola varrà indipendentemente dal nome del presidente e dei dirigenti. Mai per nessuna dirigenza sempre e solo per il nostro amato Cosenza!"