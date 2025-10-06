Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
181 giocatori partono per le nazionali: tutti i convocati di Serie A, squadra per squadra

Oggi alle 15:10Serie A
di Dimitri Conti
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:10Serie A
di Dimitri Conti

Sono 181 i giocatori nel giro delle prime squadre di Serie A che partono per rispondere alla sosta per le nazionali, compresi i 4 già impegnati al Mondiale U20. Di seguito la lista al completo, squadra per squadra:

ATALANTA (10)
Berat Djimsiti (Albania)
Charles de Ketelaere (Belgio)
Marco Pasalic (Croazia)
Kamaldeen Sulemana (Ghana)
Marco Carnesecchi (Italia)
Nikola Krstovic (Montenegro)
Ademola Lookman (Nigeria)
Lazar Samardzic (Serbia)
Relja Obric (Slovenia U21)
Isak Hien (Svezia)

BOLOGNA (12)
Jhon Lucumi (Colombia)
Nikola Moro (Croazia)
Ukko Happonen (Finlandia U19)
Nicolò Cambiaghi (Italia)
Riccardo Orsolini (Italia)
Massimo Pessina (Italia U19)
Torbjorn Heggem (Norvegia)
Lukasz Skorupski (Polonia)
Martin Vitik (Repubblica Ceca)
Lewis Ferguson (Scozia)
Emil Holm (Svezia)
Remo Freuler (Svizzera)

CAGLIARI (6)
Zito Luvumbo (Angola)
Yerry Mina (Colombia)
Riyad Idrissi (Italia U21)
Marco Palestra (Italia U21)
Adam Obert (Slovacchia)
Semih Kilicsoy (Turchia U21)

COMO (10)
Nico Paz (Argentina)
Stefan Posch (Austria)
Martin Baturina (Croazia)
Ivan Smolcic (Croazia)
Tasos Douvikas (Grecia)
Mergim Vojvoda (Kosovo)
Jayden Addai (Olanda U21)
Jesus Rodriguez (Spagna)
Jacobo Ramon (Spagna U21)
Alex Valle (Spagna U21)

CREMONESE (2)
Dachi Lordkipanidze (Georgia U21)
Antonio Sanabria (Paraguay)

FIORENTINA (10)
Edin Dzeko (Bosnia)
Eman Kospo (Bosnia)
Marin Pongracic (Croazia)
Albert Gudmundsson (Islanda)
Moise Kean (Italia)
Hans Nicolussi Caviglia (Italia)
Roberto Piccoli (Italia)
Niccolò Fortini (Italia U21)
Tommaso Martinelli (Italia U21)
Cher Ndour (Italia U21)

GENOA (8)
Sebastian Otoa (Danimarca U21)
Brooke Norton-Cuffy (Inghilterra U21)
Mikael Ellertsson (Islanda)
Jeff Ekhator (Italia U21)
Seydou Fini (Italia U21)
Johan Vasquez (Messico)
Hugo Cuenca (Paraguay)
Ruslan Malinovskyi (Ucraina)

HELLAS VERONA (7)
Rafik Belghali (Algeria)
Grigoris Kastanos (Cipro)
Domagoj Bradaric (Croazia)
Tobias Slotsager (Danimarca U21)
Luca Szimionas (Romania U21)
Ioan Vermesan (Romania U21)
Cheikh Niasse (Senegal)

INTER (13)
Lautaro Martinez (Argentina)
Carlos Augusto (Brasile)
Petar Sucic (Croazia)
Alessandro Bastoni (Italia)
Nicolò Barella (Italia)
Federico Dimarco (Italia)
Francesco Pio Esposito (Italia)
Davide Frattesi (Italia)
Stefan De Vrij (Olanda)
Denzel Dumfries (Olanda)
Piotr Zielinski (Polonia)
Manuel Akanji (Svizzera)
Hakan Calhanoglu (Turchia)

JUVENTUS (13)
Lois Openda (Belgio)
Jonathan David (Canada)
Khephren Thuram (Francia)
Andrea Cambiaso (Italia)
Manuel Locatelli (Italia)
Edon Zhegrova (Kosovo)
Vasilije Adzic (Montenegro)
Teun Koopmeiners (Olanda)
Francisco Conceicao (Portogallo)
Filip Kostic (Serbia)
Dusan Vlahovic (Serbia)
Weston McKennie (Stati Uniti)
Kenan Yildiz (Turchia)

LAZIO (4)
Elseid Hysaj (Albania)
Gustav Isaksen (Danimarca)
Christos Mandas (Grecia)
Boulaye Dia (Senegal)

LECCE (10)
Medon Berisha (Albania)
Ylber Ramadani (Albania)
Kialonda Gaspar (Angola)
Niko Kovac (Bosnia U21)
Matias Perez (Cile U20)*
Thohir Helgason (Islanda U21)
Francesco Camarda (Italia U21)
Lassana Coulibaly (Mali)
Tiago Gabriel (Portogallo U21)
Lameck Banda (Zambia)

MILAN (15)
Koni De Winter (Belgio)
Alexis Saelemaekers (Belgio)
Luka Modric (Croazia)
Pervis Estupinan (Ecuador)
Mike Maignan (Francia)
Christopher Nkunku (Francia)
Adrien Rabiot (Francia)
Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)
Matteo Gabbia (Italia)
Davide Bartesaghi (Italia U21)
Santiago Gimenez (Messico)
Rafael Leao (Portogallo)
Strahinja Pavlovic (Serbia)
Christian Pulisic (Stati Uniti)
Zachary Athekame (Svizzera U21)

NAPOLI (12)
Kevin De Bruyne (Belgio)
Zambo Anguissa (Camerun)
Rasmus Hojlund (Danimarca)
Giovanni Di Lorenzo (Italia)
Alex Meret (Italia)
Leonardo Spinazzola (Italia)
Luca Marianucci (Italia U21)
Elif Elmas (Macedonia del Nord)
Vanja Milinkovic-Savic (Serbia)
Billy Gilmour (Scozia)
Scott McTominay (Scozia)
Stanislav Lobotka (Slovacchia)

PARMA (6)
Alessandro Circati (Australia)
Zion Suzuki (Giappone)
Elia Plicco (Italia U19)
Nicolas Trabucchi (Italia U19)
Benjamin Cremaschi (Stati Uniti U20)*
Sascha Britschgi (Svizzera U21)

PISA (3)
Louis Buffon (Repubblica Ceca U19)
Marius Marin (Romania)
Isak Vural (Turchia U21)

ROMA (11)
Evan N'Dicka (Costa d'Avorio)
Manu Kone (Francia)
Kostas Tsimikas (Grecia)
Evan Ferguson (Irlanda)
Bryan Cristante (Italia)
Gianluca Mancini (Italia)
Nicolò Pisilli (Italia U21)
Neil El Aynaoui (Marocco)
Jan Ziolkowski (Polonia)
Zeki Celik (Turchia)
Artem Dovbyk (Ucraina)

SASSUOLO (8)
Tarik Muharemovic (Bosnia)
Ismael Kone (Canada)
Alieu Fadera (Gambia)
Fali Cande (Guinea Bissau)
Jay Idzes (Indonesia)
Luca Lipani (Italia U21)
Arijanet Muric (Kosovo)
Woyo Coulibaly (Mali)

TORINO (11)
Kristjan Asllani (Albania)
Guillermo Maripan (Cile)
Saul Coco (Guinea Equatoriale)
Gvidas Gineitis (Lituania)
Adam Masina (Marocco)
Sergiu Perciun (Moldavia)
Marcus Pedersen (Norvegia)
Che Adams (Scozia)
Alieu Njie (Svezia U21)
Emirhan Ilkhan (Turchia U21)
Franco Israel (Uruguay)

UDINESE (10)
Abdoulaye Camara (Francia U18)
Saba Goglichidze (Georgia)
Alessandro Nunziante (Italia U20)*
Jakub Piotrowski (Polonia)
Razvan Sava (Romania)
Lennon Miller (Scozia)
Sandi Lovric (Slovenia)
Iker Bravo (Spagna U20)*
Jesper Karlstrom (Svezia)
Jordan Zemura (Zimbabwe)

*già partito in precedenza per il Mondiale U20

