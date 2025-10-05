Serie A Women, 1ª giornata - Il turno si chiude con la vittoria in rimonta del Milan sul Genoa

Archiviata la Serie A Women's Cup, neonata competizione di calcio femminile vinta dalla Juventus, che si aggiudica appunto la prima edizione, è tornata in campo la Serie A Women, con la prima giornata che ha preso il via nella giornata di ieri, e si concluderà nel pomeriggio odierno con il match delle ore 15:00: tra le immediate protagoniste, le tanto attese bianconere, fermate sul pareggio dal Sassuolo di mister Alessandro Spugna, ma anche Inter, Roma e Fiorentina.

A dare il via alla domenica, però, il lunch match tra Como Women e Lazio, mentre a concludere il tutto la sfida tra Genoa e Milan: iniziale vantaggio genoano, ma le rossonere sono poi riuscite a ribaltare il match, sfruttando anche un corposo recupero che ha permesso loro di portare a casa i primi tre punti della stagione.

Di seguito, il riepilogo:

Serie A Women 1ª giornata

Inter-Ternana Women 4-0

10' Tomaselli, 44' Bugeja (I), 51' Tomasevic (I), 58' Wullaert (I)

Roma-Parma 4-0

9' Corelli, 28' Babajide, 56' Giugliano, 74' Dragoni

Napoli Women-Fiorentina

75' Floe

Sassuolo-Juventus 0-0

Como Women-Lazio 1-2

68' Le Bian (L), 79' Piemonte (L), 89' Bernardi (C)

Genoa-Milan 1-2

45' Sondergaard (G), 84' Ijeh (M), 90+7' Koivisto (M)

Classifica: Inter 3, Roma 3, Lazio 3, Milan 3, Napoli 3, Juventus Women 1, Napoli 1, Como Women 0, Genoa 0, Fiorentina 0, Parma 0, Ternana 0