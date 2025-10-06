Baldini e l'esclusione di Comuzzo: "L'ultima volta stava male, poi non ho avuto più notizie"
TUTTO mercato WEB
Dopo la conferenza stampa odierna (Qui le parole), il commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21 Silvio Baldini è intervenuto anche ai microfoni della RAI. Queste le sue parole: "Bisogna essere più intensi e incisivi, fare giocate con una convinzione che fa parte del nostro gioco. Le partite dipendono da noi, il vero pericolo siamo noi stessi: dobbiamo affrontare ogni squadra con lo spirito di sapere che rappresentiamo la nazione"
Perché la scelta di convocare Della Valle e non Comuzzo?
"L’ultima volta che avevo convocato Comuzzo, è venuto e non stava bene. Non ho avuto più notizie di come sta o come non sta, e ho dovuto fare altre scelte".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Palermo, Pohjanpalo: "Il mio miglior inizio da quando sono in Italia. Il City Group ha grandi progetti"
Serie C
Calcio femminile