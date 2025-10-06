Baldini e l'esclusione di Comuzzo: "L'ultima volta stava male, poi non ho avuto più notizie"

Dopo la conferenza stampa odierna (Qui le parole), il commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21 Silvio Baldini è intervenuto anche ai microfoni della RAI. Queste le sue parole: "Bisogna essere più intensi e incisivi, fare giocate con una convinzione che fa parte del nostro gioco. Le partite dipendono da noi, il vero pericolo siamo noi stessi: dobbiamo affrontare ogni squadra con lo spirito di sapere che rappresentiamo la nazione"

Perché la scelta di convocare Della Valle e non Comuzzo?

"L’ultima volta che avevo convocato Comuzzo, è venuto e non stava bene. Non ho avuto più notizie di come sta o come non sta, e ho dovuto fare altre scelte".