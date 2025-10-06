L'Inter pensa già al dopo-Sommer? Nel mirino il portiere che ha respinto gli ultimi 5 rigori

Con Yann Sommer che ormai sta vivendo una delle sue ultime cavalcate con la maglia dell'Inter, i nerazzurri stanno già scandagliando il mercato in cerca di un'occasione per la propria porta. Gli occhi di Ausilio e soci, in particolare, si starebbero concentrando sulla Germania, e più nello specifico su Friburgo.

Come infatti riportato da Sky Sports Deutschland, l'Inter sarebbe interessata a Noah Atubolu, estremo difensore che ha incrociato anche il Bologna in Europa League e fresco di prima convocazione con la Nazionale maggiore tedesca di Julian Nagelsmann per le prossime partite contro Lussemburgo e Irlanda del Nord complice anche il forfait del portiere dell'Hoffenheim Oliver Baumann.

Il giocatore è particolarmente richiesto in patria, in particolar modo dall'Eintracht Francoforte, rimasto folgorato dalle sue abilità, specialmente nel parare i rigori. Atubolu ha parato infatti gli ultimi cinque tentativi dal dischetto degli avversari. Tuttavia - aggiunge Sky Sport DE - nel contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria valida fino al 2027 che potrebbe renderlo particolarmente appetibile.