Confermata la diagnosi, la Juventus di Tudor ha la pareggite. E il popolo bianconero fischia

È ormai confermata la diagnosi che molti tifosi bianconeri temevano: la Juventus di Tudor è stata anch’essa colpita dalla pareggite, come già capitato lo scorso anno alla squadra allenata da Thiago Motta. Contro il Milan quantomeno la Vecchia Signora torna a tenere la porta chiusa, ma lo 0-0 dello Stadium non può essere visto come un passo in avanti e a conferma sono arrivati i fischi del popolo juventino al triplice fischio dell’arbitro Guida.

Non c’è troppo di cui sorridere, andando ad analizzare le prestazioni individuali offerte dai giocatori della Juventus. Il ‘solito’ Conceicao è uno dei pochi ad elevarsi sopra una piatta media, assieme a lui anche Kalulu, a sorpresa l’ex più incisivo tra i tanti scesi in campo allo Stadium.

Nella conferenza stampa del post-partita, Tudor cerca di scacciare via le nuvole: "Non sono preoccupato, sono soddisfatto. Questo è uno spogliatoio positivo, unito, con la mentalità di lavorare e fare sempre meglio. Abbiamo sbagliato pochissime partite, ne ho fatte una ventina da quando sono qui, nessuna è stata facile, ma ne abbiamo sbagliate davvero poche. Questi siamo noi, la Juve, questa squadra qua, deve guadagnarsi ogni cosa".