Como Women, Sottili sul ko con la Lazio: "Penalizzate. Nemmeno il pari mi avrebbe fatto felice"

Ha preso il via la stagione 2025-2026 della Serie A Women, e all'esordio il Como Women è caduto tra le mura amiche contro la Lazio, che si è imposta 1-2 sulla formazione lariana, che sul finale ha accorciato comunque le distanze.

Ai canali ufficiali del club bianconero, è stato mister Stefano Sottili a commentato il match: "Una buona gara che ci vede penalizzate dal risultato. Abbiamo concesso pochissimo, abbiamo subito due gol in due situazioni simili dove dobbiamo lavorare meglio, senza togliere meriti alla Lazio. Forse l’occasione più nitida l’hanno avuta nel primo tempo di testa con Mesjasz, ma sono le stesse occasioni che abbiamo avuto noi. Sta di fatto che mi dispiace non aver raccolto nemmeno un punto e probabilmente anche se avessimo portato a casa un pareggio non sarei stato felice comunque, perché la prestazione delle ragazze meritava un esito diverso. Abbiamo giocato alla pari se non meglio, loro sono state più brave a capitalizzare al massimo le pochissime occasioni che hanno avuto, a differenza nostra. Avremmo meritato un risultato diverso, sicuramente".

Nota conclusiva del tecnico, quella legata a diverse assenze: "Le ragazze che c’erano oggi in campo hanno fatto bene, c’è solo il rammarico del risultato finale”.