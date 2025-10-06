Sorrentino esalta Sucic: "Ha portato freschezza nell'Inter. Ne sentiremo parlare a lungo"

Guadagna sempre più consensi l'Inter di Christian Chivu, reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League. L'ultima, il 4-1 rifilato alla Cremonese a San Siro, è stata tra le più convincenti, in cui sono state messe in mostra le seconde linee, vero tallone d'achille della squadra che l'anno scorso allenava Simone Inzaghi.

Per parlare dell'ottimo momento dei nerazzurri è intervenuto su Rai 2, al programma La Nuova DS, l'ex portiere, tra le altre di Chievo Verona e Palermo, Stefano Sorrentino. Queste le sue parole: "Nell'Inter giocano molto bene, sulla carta non c'era partita con la Cremonese. Sucic è molto forte, se ne sentirà parlare tantissimo. Ecco, questo ha dato una ventata di freschezza".

E ha aggiunto: "Poi hanno creato tantissimo, Silvestri ha preso 4 gol ma è stato il migliore in campo. E quando vai in campo come San Siro e sei il migliore in campo è un grosso segnale di quanto dall'altra parte han costruito tanto e che per la Cremonese non fosse giornata".