Theo Hernandez, niente Atletico Madrid oppure Como. E quante frecciate al Milan

Meglio Theo Hernandez o Federico Dimarco? Probabilmente Simone Inzaghi preferisce lo spagnolo, visto che ha deciso di puntare su di lui - anche per una questione di budget - rispetto all'interista. 25 milioni per uno dei migliori terzini europei, con l'Atletico Madrid che ha deciso di puntare su Ruggeri (per 20) oppure il Como, che ci ha provato (per stessa ammissione del presidente Suwarso) ma senza riuscirci.

Nel momento dell'addio ha deciso di affidare ai social il suo messaggio per il club rossonero. “Sono arrivato al Milan nel 2019 con sogni, voglia e l’entusiasmo di indossare una maglia ricca di storia. Oggi me ne vado dopo aver vissuto momenti indimenticabili, come la vittoria della Serie A e della Supercoppa Italiana, e soprattutto dopo aver condiviso lo spogliatoio con persone straordinarie. Grazie di cuore ai miei compagni, a ogni allenatore che ha creduto in me, e in particolare a Paolo Maldini, per la sua vicinanza, visione e leadership. E grazie alla tifoseria rossonera, che è sempre stata presente, nei momenti belli e in quelli difficili. Sentire il vostro sostegno è stato un privilegio che non dimenticherò mai e che porterò per sempre nel cuore.

La mia decisione di andarmene non è stata facile. Ho sempre saputo dove volevo stare, e il Milan è sempre stata la mia priorità. Ma, purtroppo, non tutto dipende da una sola persona. La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l’ambizione che mi hanno portato qui. È il momento di chiudere un capitolo e iniziarne un altro, diverso, ma altrettanto importante per me. Me ne vado a testa alta, perché ho sempre dato tutto per questo club, impegnandomi al massimo e condividendo gli stessi sogni di questa tifoseria. Me ne vado con il cuore pieno, e con la speranza che molto presto il Milan torni al posto che merita. Milano sarà sempre parte di me. Forza Milan Sempre”. Oggi Theo Hernandez compie 28 anni.