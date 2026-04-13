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Guida premiato con il Bearzot: "Il VAR fa la differenza. L'arbitro conta comunque tanto"
In occasione dell’evento per la consegna del Premio Bearzot 2026, è stato premiato Marco Guida con il Premio Farina. Dal palco, il fischietto ha parlato dell’utilizzo del VAR nel calcio odierno: “A me aiuta tantissimo: ti fa scendere in campo in modo più completo, e questo secondo me fa davvero la differenza. La centralità dell’arbitro comunque conta tanto. Si gioca con i propri occhi, e si vede la differenza tra un anno e l’altro, tra chi è più bravo e chi riesce a fare quel salto in più. Conta anche la capacità di rimanere dentro la partita e il VAR è qualcosa che ci aiuta tantissimo”.
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