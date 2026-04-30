TMW Pisa e Verona retrocesse se… Gli incastri che potrebbero già condannare due squadre

La 35^ giornata di Serie A potrebbe portare già alle prime due retrocesse in Serie B. Il focus è ovviamente su Pisa ed Hellas Verona, con la sfida di domani sera fra i toscani ed il Lecce che darà indicazioni importanti in questo senso.

La situazione del Pisa

Se gli uomini di Hiljemark perdono col Lecce sono condannati alla Serie B. Ma anche un pareggio non servirebbe a niente, visto che li porterebbe a -10 dai salentini con 3 giornate e 9 punti da assegnare. Per questo l'unico briciolo di speranza è legato ad una vittoria contro il Lecce, altrimenti sarà Serie B.

La situazione del Verona

Leggermente diversa la situazione del Verona. Gli scaligeri giocheranno domenica contro la Juventus. Ma potrebbero arrivare all'appuntamento già con la certezza della retrocessione: se il Lecce batte il Pisa, infatti, oltre a condannare i toscani sancisce la retrocessione anche degli scaligeri. Gli uomini di Di Francesco andrebbero a 32, il Verona anche battendo la Juventus salirebbe a 22, a -10, con sole 3 partite da giocare. Se il Lecce pareggia contro il Pisa, il Verona solo battendo la Juventus resterebbe in corsa (si porterebbe a -8). Se il Lecce perde contro il Pisa, al Verona basterebbe anche un pareggio per tenere i giochi aperti.

Pisa retrocesso se...

- Perde o pareggia contro il Lecce

Verona retrocesso se...

- Il Lecce batte il Pisa

- Perde con la Juventus, a prescindere dal risultato di Pisa-Lecce