TMW Radio Braglia: "Milan, un ko col Sassuolo farebbe tremare per la Champions"

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà.

Champions League tra calcio propositivo e conservativo. Quale preferisce?

"Anche a me è capitato di prendere 4-5 gol ma devi anche vedere come li prendi. Avrei accettato quei gol, perchè il tasso tecnico di quelle squadre e degli attacchi è talmente alto che è impossibile imputare responsabilità a qualcuno".

Oggi ai portieri si chiede in primis di giocare col piede, prima di parare:

"Io credo che al portiere bisogna insegnargli a parare. Poi una volta i portieri facevano tecnica come gli altri, giocando fuori dalla porta. I grandi risultati li ottieni, vedi Donnarumma, Courtois, quando il portiere para. Per il resto sono le mode. Butez è un portiere discreto, ma se il Champions non arriva in Champions è anche responsabilità sua. Chi gli ha detto di giocare in quelal maniera? Ha preso almeno tre gol nelle ultime sfide imputabili a lui e a un certo tipo di gioco".

Milan, ostacolo Grosso:

"Non sarà facile, anzi è un impegno probante. Dovesse perdere, poi c'è un'altra partita delicatissima col Genoa. Io credo che il Milan rischi ancora grosso. Più della Juve".

Juve col Verona sul velluto:

"Credo che il Como faccia la sua partita, è quella più in salute e che sta bene di testa. Per me le vince tutte da qui alla fine. E quindi sia Milan che Juve devono temerla. Per me la Juve si giocherà la Champions nel derby".