Parma, Pellegrino: "Proverò ad arrivare in doppia cifra. Bello affrontare campioni come Lautaro"

Il centravanti del Parma Mateo Pellegrino ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro l'Inter di domenica sera, partita che dovrebbe avere fra i protagonisti anche Lautaro Martinez di rientro dall'infortunio:

Col suo connazionale Lautaro sarà una sfida nella sfida...

"La sfida è della squadra, quello è importante. Poi giocare contro giocatori di quella qualità è sempre un'esperienza bellissima e proverò a godermela".

La sua stagione è stata ottima...

"Sto facendo bene, tutta la squadra sta facendo bene. Sono contento di quello che ho fatto quest'anno ma posso fare ancora meglio, spero di riuscirci".

Quali corde ha toccato Cuesta?

"Abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva perché abbiamo capito che era la nostra forza, partendo da lì potevamo vincere le partite. Poi qualche gol lo facciamo e senza prenderlo è più semplice perché ne basta uno per vincere. Abbiamo lavorato su questo e i risultati sono arrivati".

La salvezza con 4 giornate d'anticipo?

"Siamo stati bravi di gruppo, siamo uniti, nel momento di difficoltà ci siamo trovati insieme. E' questa la nostra forza e quello che ci ha portato fino a qui".

Quali obiettivi per il finale di stagione?

"Vogliamo fare più punti possibili, non vogliamo mollare adesso perché non vogliamo perdere le cose buone fatte. Questa squadra vuole sempre di più".

Arrivare in doppia cifra?

"Perché no, ci proverò".