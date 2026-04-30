Hiljemark: "Non abbiamo parlato tantissimo di futuro. Il Pisa è più importante di me"

Il Pisa non è ancora retrocesso, ma è molto probabile che l'anno prossimo giochi in Serie B. Oscar Hiljemark, tecnico dei toscani, ha parlato anche di quelli che sono i programmi suoi e del club in conferenza stampa: "In realtà, per ora, non abbiamo ancora parlato tantissimo di futuro. È stata una settimana in cui ci siamo concentrati soprattutto sulle questioni di campo. Sicuramente sono uscite fuori delle idee e ci siamo confrontati, ma rientra nei normalissimi discorsi quotidiani che si fanno con un direttore sportivo quando si lavora a stretto contatto. Per il resto, lui (Gabbanini, ndr) è appena arrivato: ha parlato molto con la squadra, ma in questo momento vuole giustamente prendersi il tempo per osservare, capire le dinamiche e valutare la situazione. Per ora dobbiamo solo concentrarci su questo finale di campionato, poi per il resto ci sarà tempo".

Qual è adesso l'obiettivo?

"Io sono qua per fare un lavoro per il club e per i tifosi, e per preparare al meglio le partite. L'unica cosa che non posso permettermi di fare in questo momento è fermarmi o mollare. Il mio dovere è essere al campo ogni mattina con l'energia giusta, per provare a migliorare la squadra e cercare di vincere le gare. Sicuramente i punti non sono arrivati come speravamo, e questo mi dispiace tantissimo. Ma per il resto, come ho già detto prima, io come singolo individuo non conto molto in questo momento. Le cose che contano davvero sono la società e il club. Il bene del Pisa è molto più importante del sottoscritto, del mio orgoglio o del mio ego personale".

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