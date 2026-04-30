Elezioni FIGC, Abete conferma la sua volontà e va avanti: presenterà la candidatura
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Scelta non cambia dopo le dichiarazione di Aic ed Aiac pro Malagò
(ANSA) - ROMA, 30 APR - Giancarlo Abete, apprende l'ANSA, va avanti nella sua determinazione di partecipare alla sfida elettorale nell'assemblea Figc del 22 giugno: presenterà dunque la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio, nonostante la presa di posizione delle componenti tecniche, calciatori e tecnici, a favore di Giovanni Malagò. Abete aveva già espresso nei giorni scorsi la volontà di andare avanti, anche in caso di una scelta del genere da parte di Aic ed Aiac: sarà infatti l'occasione per affrontare in sede elettorale le problematiche della crisi del calcio italiano. (ANSA).
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