Il Bologna passa a Bucarest all'8': Odgaard sblocca la partita, FCSB sotto 1-0
Il Bologna è già in vantaggio all'8' grazie al gol di Jens Odgaard. Grande recupero palla di Freuler, verticalizzazione per Dallinga, che di sinistro è bravissimo a servire il danese, che da pochi passi mette dentro di destro. L'FCSB sotto 1-0.
