Guidonia Montecelio, scelto il nome dello stadio: si chiamerà "Città dell'Aria"
TUTTO mercato WEB
Lo stadio comunale di Guidonia Montecelio assumerà la denominazione di stadio "Città dell'Aria". A sceglierlo sono stati gli stessi cittadini del comune alle porte di Roma, attraverso un sondaggio social molto partecipato. Il sindaco, Mauro Lombardo, ha annunciato ieri in Consiglio comunale la riunione della Commissione Toponomastica e all'ordine del giorno c'è la proposta di intitolazione dell'impianto, che prenderà così il nome che fu dato negli anni '30 all'area destinata alle ricerche aeronautiche nei pressi di Montecelio, prima che il territorio venisse poi rinominato in Guidonia Montecelio.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Le più lette
1 La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Amauri ricorda il Palermo e Zamparini: "Faceva il pazzo in conferenza, ma ci diceva di non ascoltarlo"
Serie C
Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Calcio femminile