Bologna, Lykogiannis: "Siamo forti. Italiano ci è mancato in questa trasferta"

Charalampos Lykogiannis ha disputato una buona partita contro l'FCSB e ha partecipato al successo per 2-1 del Bologna in Europa League. Al termine della gara, il terzino sinistro dei rossoblù ha commentato la prima vittoria in Europa League della sua squadra ai microfoni del sito ufficiale del club: "Siamo contenti, è una grande vittoria che ci dà fiducia. Abbiamo giocato un’ottima prima mezz’ora, poi dopo il due a zero siamo calati".

Lykogiannis ammette quindi che il Bologna ha incontrato delle difficoltà all'interno della sfida, ma riesce comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Nel secondo tempo siamo riusciti a tenere il risultato. Siamo forti, anche se c’è sempre margine di miglioramento, dobbiamo stare uniti e lavorare. Il Mister lo abbiamo sentito in videochiamata prima della gara, la vittoria è anche per lui, ci è mancato in questa trasferta".

Infine un monito in vista del match di domenica alle 18 contro la Fiorentina: "Ora recuperiamo le forze perché domenica ci aspetta una partita importante a Firenze". I viola di Pioli hanno reagito dopo il ko contro il Milan per 2-1 e hanno vinto 3-0 oggi in Austria in Conference League contro il Rapid Vienna grazie ai gol di Ndour, Dzeko e Gudmundsson.