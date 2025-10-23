Fiorentina, Fortini: "Sapevamo di non poter sbagliare. Assist a Dzeko? È spettacolare"

Nella conferenza stampa post partita della sfida di Conference League tra il Rapid Vienna e Fiorentina, gara vinta 3-0 dai viola, ha parlato l'assistman per il gol del 2-0 Niccolò Fortini, canterano della squadra classe 2006 al debutto dal primo minuto con la maglia nella quale è cresciuto. Queste le parole del giovane esterno raccolte da FirenzeViola.it: "È stata una grandissima partita, preparata bene tutta la settimana, sapevamo che non potevamo sbagliare. Il periodo è quello che è, ma sono sicuro che ne verremmo fuori perché siamo un gran gruppo e una grande squadra, basta seguire il mister che è una grande persona prima di tutto".

Cosa le ha detto Dzeko dopo l'assist?

"Me l'aveva detto già oggi a tavola che voleva gol o assist (ride, ndr). Ho rispettato, poi fare un assist a Edin è spettacolare".

Stavate anche per segnare dopo pochissimo.

"Abbiamo avuto un po' di sfortuna, se avessimo fatto gol subito sarebbe stata una certa gara. Ma siamo stati bravi a continuare e abbiamo fatto una grande prestazione".

Come si sente a giocare a destra?

"Mi trovo benissimo, per è indifferente destra o sinistra. Gioco dove vuole il mister e do sempre il 100%, sto molto a imparare da Dodo e gli altri".

Come sta? È stata un'estate difficile con l'infortunio.

"Molto meglio, credo di aver recuperato al 100%. Purtroppo a maggio mi sono fatto male e l'estate è stata tosta, ma ora sono contento di essere tornato quello che ero".

Che clima c'era a fine partita?

"Fantastico, ci serve vincere per trovare gruppo. Ce lo meritiamo tantissimo, continueremo su questa strada e lo faremo già da domenica, sono orgoglioso di questa squadra".