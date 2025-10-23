Bologna, Dallinga: "Sono molto contento. Italiano ci chiede di essere sempre coinvolti"

Thijs Dallinga, attaccante del Bologna, è stato finalmente determinante nel successo per 2-1 in casa dell'FCSB a Bucarest grazie a un gol e un assist, che hanno contribuito in maniera importante a far conquistare la prima vittoria in Europa League ai rossoblù. L'olandese ha commentato così ai canali ufficiali il match: "Sono molto contento di aver dato un contributo importante oggi in campo. Il mister chiede a noi attaccanti di essere sempre coinvolti nel gioco"

L'ex AZ avrebbe potuto anche segnare di più, ma il portiere avversario gli ha negato la gioia del gol con un intervento prodigioso. Dallinga ha quindi spiegato che cosa gli è piaciuto della sua partita: "Segnare è bello, ma è importante anche aiutare la squadra. Siamo arrivati qua con l’entusiasmo della vittoria in trasferta a Cagliari e abbiamo fatto una buona gara. Avremmo voluto chiuderla con un terzo gol, ma va bene così", ha concluso il centravanti.