Perugia, Tedesco si presenta: "Essere qui è un sogno, ora dobbiamo vincere"

Giovanni Tedesco è ufficialmente il nuovo allenatore del Perugia. Un ritorno atteso ventuno anni, che il tecnico palermitano ha raccontato con emozione durante la conferenza stampa di presentazione, come riportato da Perugiatoday.it.

"Ringrazio Faroni e Borras per aver pensato a me in un momento difficile . Alle due di notte mi hanno chiamato, alle sette ero già in volo. Avevo un sogno: allenare Perugia e Palermo. Tornare qui è un’altalena di emozioni, ma anche un po’ di tristezza perché riaffiorano ricordi di persone che non ci sono più".

Il nuovo allenatore del Grifo ha trovato un ambiente profondamente cambiato rispetto al passato: "Ho riscontrato grande disponibilità nei giocatori e una società organizzata, con strutture all’avanguardia. Mi ha fatto molto piacere. Voglio salutare Braglia e Cangelosi, il mio primo allenatore: ho trovato una squadra in buone condizioni fisiche".

Tedesco non si nasconde: "Dopo 21 anni è destino che il percorso mi riportasse qui. Nessuno mi ha mai regalato nulla: ora bisogna pensare solo a vincere lunedì".

Sul piano tecnico e mentale il focus è chiaro: "Devo recuperare tutti, fisicamente e psicologicamente. Voglio una squadra con identità, che lotti e non molli mai. Ma da solo non basto: servono giocatori, tifosi e giornalisti uniti".

In società lo affiancheranno Riccardo Gaucci e Walter Novellino: "Sono due fuoriclasse, ma le decisioni spettano a me".

Infine, un pensiero più umano: "Bisogna tornare a vivere il calcio con passione e rapporti veri. Ho cercato Renzo per regalargli la medaglia dell’Intertoto: è la storia del Perugia".

Per il futuro, nessuna promessa: "Ho un contratto fino a giugno, ma la priorità è lunedì. Poi, se me lo meriterò, si vedrà".