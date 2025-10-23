Padova, slitta il rientro in campo del Papu Gomez? Forfait quasi certo contro la Juve Stabia
L’esordio di Alejandro “Papu” Gomez con la maglia del Padova potrebbe dover attendere ancora. L’argentino, grande atteso per la sfida di domenica contro la Juve Stabia, è infatti alle prese con un problema muscolare che con ogni probabilità lo terrà fuori dall’incontro.
Gli allenamenti dei biancoscudati si sono svolti per tutta la settimana a porte chiuse, e sulle condizioni del giocatore è calato il massimo riserbo. Durante la presentazione di ieri si è parlato soltanto di “fastidi muscolari”, ma lo staff medico non vuole correre rischi e preferisce non forzare i tempi di recupero.
Gli esami strumentali previsti per domani chiariranno meglio l’entità del problema, ma le sensazioni non lasciano spazio a ottimismo: il debutto, che aveva fatto registrare il tutto esaurito all’Euganeo, potrebbe essere rimandato alla trasferta di La Spezia o, più probabilmente, alla gara casalinga contro il Südtirol. Lo riporta Padovasport.it
