Bologna, Moro: "Dopo il 30' abbiamo abbassato la guardia. Vinto anche per Italiano"

Nikola Moro è stato scelto per giocare da titolare questa sera e ha ripagato la fiducia dell'allenatore con una partita di sostanza. Il Bologna si è imposto 2-1 in casa dell'FCSB e lui ha regalato anche lanci preziosi ai suoi compagni, come quando aveva mandato in profondità Orsolini. Intervistato dai canali ufficiali del club, ha commentato così il match: "Per i primi 30 minuti abbiamo controllato il match, poi abbiamo abbassato un po’ la guardia".

Un dettaglio che non è passato inosservato a Moro e che lui ha voluto sottolineare. Al tempo stesso però il risultato finale è positivo e di conseguenza il Bologna deve godersi un po' anche la vittoria, che ha consentito ai rossoblù di raggiungere i 4 punti in classifica: "Ci lavoreremo, ma l’importante era vincere. Questa vittoria è anche per il Mister, l’abbiamo sentito prima della partita e adesso analizzeremo con lui la gara".

Il Bologna adesso rientrerà in Italia e inizierà già domani a preparare la partita contro la Fiorentina, in programma domenica alle 18 e valida per l'8^ giornata di Serie A. La squadra di Stefano Pioli ha vinto 3-0 in Austria contro il Rapid Vienna il match valido per la seconda giornata di Conference League, rimanendo così a punteggio pieno nella competizione europea.